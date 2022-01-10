ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي أيوب الأوجلي إن البعثة الأممية تريد التمسك بأي خبر إيجابي بعد فشل الانتخابات.

الأوجلي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” الأحد، لفت إلى أن ترحيب البعثة باللقاء الذي جمع رئيس الأركان العامة الفريق أول عبد الرازق الناظوري ورئيس أركان الوفاق الفريق أول محمد الحداد ليس أمرًا مستغربًا، في ظل اجتماع طرفين يمثلان المؤسستين العسكريتين في الشرق والغرب دون أي تدخل أو وساطة.

وأكد أن هذا الاجتماع أثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن العسكريين كانوا أكثر نضجًا من السياسيين في ليبيا، مشيرًا إلى أنه سيكون بشكل أو بآخر قاعدة صلبة يمكن من خلالها الذهاب نحو توحيد حقيقي للمؤسسة العسكرية.