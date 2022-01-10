ليبيا – أجرت صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية حوارا صحفيا مع المبعوث الصيني الخاص لمنطقة الشرق الأوسط سفير الصين الأسبق في ليبيا “تشاي جون”.

الحوار الذي تابعته وترجمت ما يخص ليبيا منه صحيفة المرصد أشار خلاله “جون” الذي يشغل منصبه الحالي منذ العام 2019 فيما خدم في ليبيا في الفترة الممتدة بين العامين 1997 و2000 إلى وجوب عمل المجتمع الدولي سوية على الانتخابات ومن ثم الاستثمار في إعادة إعمار البلاد.

وأبدى “جون” أسفه لما حصل في ليبيا بعد العام 2011 بعد أن كانت تعرف بـ”عروس البحر الأبيض المتوسط” التي تنعم بالأمن والسلام والاستقرار مؤكدا إنها دخلت بعد ذلك العام دخلت في اضطراب طويل الأمد مع تنام في ظاهرتي الهجرة غير الشرعية والإرهاب المهددتين للأوضاع الأمنية في أوروبا.

وشدد “جون” على الحاجة إلى التفكير واستخلاص الدروس من سبب تحول ليبيا إلى هذا الشكل معربا عن أمله في مشاركة جميع الأطراف في الانتخابات العامة مع تقديم المجتمع الدولي دعما قويا للتنمية الاقتصادية ومكافحة وباء كورونا وأن يولي اهتماما متساويا للمفاوضات السياسية والعمل ضد الإرهاب.

وتطرق “جون” للتأثير الإيطالي المهم على الملف الليبي ومشاركة روما النشطة في في الوساطة الدولية ودعم وزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو لإجراء انتخابات نزيهة وشاملة مبينا إن بكين تتشاطر مع روما مواقف متشابهة بشأن القضية الليبية بشكل عام.

وأضاف “جون” إن الصين وإيطاليا مؤيدتان للحل السياسي واحترام إرادة الشعب الليبي واختياره وتعارضان تدخل القوى الخارجية في شؤون الداخلية مؤكدا في ذات السياق إن كلا من بكين وروما ستتمكنان من تعزيز التواصل والتعاون في إطار معالجة الأزمة الليبية.

ترجمة المرصد – خاص