روسيا – حصل ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان على لقب الشخصية العربية الأبرز للعام 2021 وفق استطلاع الرأي الذي أجراه موقع RT.

وشارك في التصويت الذي بدأ في 16 من ديسمبر 2021 وانتهى عند منتصف ليلة التاسع من يناير 2022 ما مجموعه (5320927) شخص، صوّت منهم لصالح ولي العهد السعودي (1947362) بواقع 36.7%.

فيما احتل العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز المركز الثاني بمجموع أصوات (1810194) صوتا، ما نسبته 34% من الأصوات.

تلاه العاهل الأردني عبد الله الثاني في المرتبة الثالثة بمجموع أصوات (1387643) ما نسبته 26.1% من مجمل الأصوات.

وجاء ترتيب باقي المشاركين في التصويت على النحو التالي:

المركز الرابع: زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر (88069 صوتا) وبنسبة 1.7% من الأصوات

المركز الخامس: العاهل المغربي الملك محمد السادس (19453) وبنسبة 0.4% من الأصوات.

المركز السادس: الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون(17316صوتا) وبنسبة 0.3% من الأصوات.

المركز السابع:الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله (10857 صوتا) ونسبة 0.2% من الأصوات.

المركز الثامن:الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي(10573صوتا) وبنسبة 0.2% من الأصوات.

المركز التاسع: الرئيس السوري بشار الأسد (6042 صوتا) بنسبة 0.1% من الأصوات.

المركز العاشر:رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان (4969 صوتا) بنسبة 0.1% من الأصوات.

المصدر: RT