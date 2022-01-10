الجزائر – شدد رياض محرز، قائد المنتخب الجزائري، على أن فريقه لن يكون المرشح الأبرز للفوز بلقب كأس أمم إفريقيا 2021، مشيرا إلى أن المنافسة ستكون قوية، واللقب سيكون من نصيب الأفضل.

ويفتتح منتخب الجزائر مشواره في البطولة الإفريقية، غدا الثلاثاء بمواجهة سيراليون، في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.

وقال محرز في المؤتمر الصحفي اليوم الاثنين: “صحيح أننا سندخل المنافسة القارية، بصفتنا حامل اللقب، لكن هذا لا يعني أبدا أننا المرشح الأول لحصد الكأس”.

وأضاف: “نحن نتحدث عن منافسة قارية، تضم الكثير من المنتخبات التي تطمح بكل تأكيد لتحقيق إنجاز، والآن أصبح كل شيء ممكنا، خاصة أن الكرة في إفريقيا تطورت كثيرا”.

وتابع: “لدينا مباراة غدا سنركز عليها، وسنفعل ما في وسعنا للفوز بها، ورغم أن الأجواء المناخية هنا مختلفة عن الجزائر، أو الدوحة، لكننا مطالبون بالتأقلم مع كل الظروف، لإسعاد جماهيرنا”.

كما عبر نجم مانشستر سيتي، عن استغرابه من موقف الأندية الأوروبية، برفضها تسريح لاعبيها الأفارقة، للمشاركة رفقة منتخبات بلادهم في المسابقة القارية.

وأوضح: “يجب أن يعلم الجميع أن كأس أمم إفريقيا (الكان)، مسابقة كبيرة، ولا تقل شأنا عن اليورو، أو كوبا أمريكا، ولهذا يجب على الجميع احترامها”.

وواصل: “لا أفهم حتى الآن، لماذا تعارض بعض الأندية الأوروبية تسريح لاعبيها الأفارقة، رغم أن الأمر يتعلق بمثيل منتخبات بلدانهم”.

وختم: “شخصيا لم أجد أي مشكلة من إدارة مانشستر سيتي، لقد سمحوا لي بالمشاركة في كأس الأمم الإفريقية بشكل عادي، فهم يدركون أن الأمر يتعلق بتمثيل بلدي”.

المصدر: “وكالات”