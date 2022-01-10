ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الاثنين حصيلة يوم أمس الأحد بتسجيل 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 8 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية و131 حالة جرحة.

المركز وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه، بيّن أن نسبة الإصابات بلغت 10.8 بالمئة، من أصل4719 عينة تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

ونوه المركز إلى شفاء837 حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 381271 حالة، فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى6916 حالة، إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 5796 حالة.

وأشار المركز إلى إجمالي عددد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى الذي بلغ 1,913,587 والمطعمين بالجرعة الثانية الذي بلغ887,556.