ليبيا – شهد مقر المجلس البلدي غدامس عقد اجتماع بهدف مناقشة الخطوات الأولى لتأسيس منطقة صناعية في نطاق البلدية.

بيان صحفي صادر عن المجلس اطلعت عليه صحيفة المرصد أكد أن عميد البلدية اجتمع بحضور أعضاء المجلس البلدي ومدير مكتب التخطيط العمراني مع عدد من المهندسين التابعين للهيئة العامة للمناطق الصناعية لوضع اللبنات الأولى لتأسيس منطقة صناعية بغدامس.

وتابع البيان بالتأكيد على إن هذه الخطوة تأتي في إطار التوجيهات الصادرة عن حكومة الوحدة الوطنية لإعادة الحياة وتدوير عجلة التنمية وفي نطاق المهام المسندة للهيئة العامة للمناطق الصناعية بإعادة تقييم واعتماد مواقع مقترحة كمناطق صناعية في البلديات.