ليبيا – قال عضو لجنة التواصل المنبثقة عن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور امراجع نوح إنهم اتفقوا مع لجنة خارطة الطريق، على تشكيل لجنة من مجلس الدولة الاستشاري والنواب والهيئة، للوصول إلى حل ينهي الأزمة دون تدخل خارجي.

نوح وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أمس الأحد، أضاف أنه جرى الاتفاق أيضًا مع اللجنة على وضع مقترحين أحدهما من لجنة التواصل والآخر من خارطة الطريق، وعلى الترتيب للقاء آخر، للنظر في المقترحات المقدمة، وفق قوله.

وأشار نوح إلى أن الاجتماع مع لجنة خارطة الطريق تطرق إلى القانون رقم 6 للعا م 2018، والمعدل بالقانون 1 للعام 2019 الخاص بالاستفتاء على الدستور، والتأكيد على عدم حرمان الليبيين من حقهم في الاستفتاء على الدستور.