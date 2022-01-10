ليبيا – استقبل وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة علي العابد أمس الأحد وزير التعليم التقني والفني يخلف السيفاو لمناقشة عدد من الملفات ذات العلاقة بين الوزارتين.

العابد أكد بحسب المكتب الإعلامي لوزارة العمل والتأهيل على أهمية تدعيم أطر التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين، خصوصًا في المناهج والأساليب التدريبية الحديثة، وخاصة في مجال المهنية والحرفية لرفع الكفاءة.

كما أشاد بالجهود التي تبذلها وزارة التعليم التقني والفني في تطوير العملية التدريبية التي تساهم في توفير احتياجات سوق العمل من المهن والحرف المطلوبة.

وأعرب الوزير عن تطلعه في التعاون للاستفادة من الورش والمعاهد التي تتبع للوزارة على المستوى الوطني لإطلاق عدد من المشاريع والبرامج التدريبية في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.

من جانبه، ثمن وزير التعليم التقني والفني خطوات وزارة العمل والتأهيل خصوصًا المتعلقة باستحداث مراكز تدريبية على المستوى الوطني ومبادرة مهنتك مستقبلك، مؤكدًا على أهمية التعاون والتنسيق في تطوير البرامج التدريبية وخاصة الطاقات الجديدة والمتجددة والتقنيات المرتبطة بها.

كما أبدى استعداده للتعاون مع الوزارة في إطلاق عدد من البرنامج المشتركة لتأهيل من يرغب في الانخراط في سوق العمل.

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