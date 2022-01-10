الولايات المتحدة – اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يسعى إلى إعادة النظام الإقليمي الذي كان موجودا في زمن الاتحاد السوفييتي.

وقال بلينكن، في حديث لقناة “CNN”، اليوم الأحد، ردا على سؤال حول هذا الشأن: “أعتقد أن هذا صحيح، إنه من أهداف الرئيس بوتين”.

وتابع بلينكن: “هذا يعني إعادة دائرة النفوذ في الدول التي كانت سابقا جزءا من الاتحاد السوفييتي… وهذا الأمر غير مقبول”.

وتدعي الولايات المتحدة بإصرار في السنوات الأخيرة أن الحكومة الروسية تريد إعادة بناء الاتحاد السوفييتي الذي تفكك عام 1991 وكان يضم إضافة إلى روسيا كلا من أوكرانيا وبيلاروس وأذربيجان وأرمينيا وجورجيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمنستان وأوزبكستان وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا ومولدوفا.

لكن الرئيس الروسي سبق أن قال في يونيو 2021: “إعادة بناء الاتحاد السوفييتي أمر لا معنى له ومستحيل نظرا لعدد من الأسباب وغير مجد علما بالعمليات الديموغرافية في مجموعة من الجمهوريات السابقة للاتحاد السوفييتي”.

المصدر: “تاس” + وكالات