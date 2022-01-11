ليبيا – التقى رمضان أبو جناح نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالسفير الجزائري في ليبيا سليمان شنين بمناسبة افتتاح القنصلية العامة للجزائر بالعاصمة طرابلس.

ووفقا لما ورد في وكالة الأنباء الليبية “وال” وطالعته صحيفة المرصد أشاد شنين بالجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية الليبية في المحافل الإقليمية والدولية لتحقيق استقرار ليبيا ووحدة أراضيها فيما أعرب أبو جناح عن تقديره لمواقف الجزائر حكومة وشعبا مع ليبيا خلال السنوات الماضية.

وأشاد أبو جناح بالجهود الجزائرية التي بذلت لحل الأزمة من خلال التواصل مع المجتمع الدولي وكل الأطراف الليبية من أجل الوصول إلى تسوية تساهم في استقرار ليبيا فيما تمنى شنين أن تنعم ليبيا وشعبها بالخير وتحقيق السلام والاستقرار خلال الفترة القادمة.