ليبيا – أكدت عضو مجلس النواب فاطمة أبو سعدة، أنه لا توجد إمكانية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 يناير الجاري، مشيرةً إلى أن مجلس النواب ليس المسؤول الوحيد عن العملية الانتخابية.

أبو سعدة قالت في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية: إن “مجلس النواب ليس وحده المسؤول عن العملية الانتخابية، وله شركاء في هذه المرحلة الانتقالية، وبالطبع اللجنة التي شكلها البرلمان ستقترح خطة بديلة بناء على التواصل مع الأطراف المختلفة، لكن 24 يناير لن يكون الموعد الذي ينتظره الليبيون لإجراء الانتخابات”.

وأوضحت أن “ما أشيع عن عملية اختراق موقع المفوضية العليا للانتخابات، يعني أن المنظومة السيبرانية للمفوضية تعاني من إشكالية ونخشى من اختراق منظومة البطاقات أو التصويت الإلكتروني للمقيمين بالخارج وعدم تحديد ما هي القوة القاهرة ومن السبب فيها حتى الآن”.

ورأت أن تهرب الجميع من تحمل المسؤولية يعني استحالة أن يكون الاستحقاق بعد 15 يومًا فقط من الآن.

وحول فشل الأطراف الليبية في إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي، وما هي السيناريوهات المتوقعة للمرحلة القادمة وهل الكرة الآن في ملعب مجلس الدولة أم مجلس النواب، قالت: “أتوقع أن تبقى الحكومة الحالية إلى نهاية المرحلة الانتقالية سواء بالاتفاق على أن تكون مدة المرحلة الانتقالية 18 شهرًا منذ بدايتها وفقًا لخارطة الطريق المنبثق عن الحوار السياسي مع إجراء تعديلات، أو وضع خارطة طريق جديدة بمدة مختلفة وفقًا للجنة المشكلة والحوارات الجارية الآن بين الأطراف المختلفة، وهذا ما قد تكشفه الجلسات المقبلة للمجلس”.

كما لفتت إلى أن المشاورات أصبحت شبه علنية، خاصة مع لقاء فوزي النويري رئيس المجلس المكلف ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، ولقاء لجنة خارطة الطريق مع أطراف مختلفة، ولقاء المشري مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح غير الرسمي في المغرب الذي أعلن عنه في جلسة لمجلس الدولة.

وحول التقارير الصحافية المحلية التي تشير إلى إمكانية تشكيل حكومة ليبية جديدة بعد 24 يناير، أكدت أبو سعدة أنه لم يتم الاتفاق على شيء بعد، وما زالت كل الاحتمالات واردة والحوارات قائمة، ولكن تشكيل حكومة جديدة ربما سيؤدي إلى انقسام جديد.

وأضافت: “نتمنى عدم الوصول إلى هذه النقطة، فالتوافق بين الأطراف الحالية أسهل من إدخال اطراف جديدة للمعادلة، وهو ما قد يزيد الأزمة تعقيدًا”.