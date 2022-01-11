إنجلترا – فاز المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بالمركز الأول في التصويت الذي أجرته RT لاختيار أفضل لاعب عربي محترف بأوروبا في العام 2021.
وجاء صلاح في المركز الأول بعد أن جمع 45.7 بالمئة من الأصوات، وحل في المركز الثاني الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي بعد أن صوت له 37.8 بالمئة من المصوتين، فيما جاء المغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في المركز الثالث بـ11.6 بالمئة من الأصوات.
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المصري محمد صلاح45.7% (2477)
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المغربي أشرف حكيمي11.6% (626)
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الجزائري رياض محرز37.8% (2047)
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المغربي حكيم زياش1.7% (94)
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التونسي وهبي الخزري0.7% (38)
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المصري محمود حسن “تريزيغيه”0.4% (21)
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الجزائري سعيد بن رحمة0.3% (18)
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الجزائري رامي بن سبعيني0.5% (29)
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الجزائري إسماعيل بن ناصر0.7% (39)
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المغربي يوسف النصيري0.6% (30)
المصدر: RT