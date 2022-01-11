الجزائر – فاز المنتخب الجزائري بالمركز الأول في التصويت الذي أجرته RT لاختيار المنتخب العربي الأفضل في العام 2021.

وجاء منتخب “محاربي الصحراء” في المركز الأول بعد أن جمع 72.1 بالمئة من الأصوات، متقدما بفارق شاسع عن أقرب مطارديه المنتخب المغربي الذي حل ثانيا بعد أن صوت له 8.8 بالمئة من المصوتين، وفي المركز الثالث جاء المنتخب المصري بـ4.3 بالمئة من الأصوات.

يذكر أن المنتخب الجزائري توج مؤخرا بكأس النسخة العاشرة من بطولة “كأس العرب” التي استضافتها قطر بفوزه في المباراة النهائية على نظيره التونسي بهدفين نظيفين، كما يعتبر من أبرز المرشحين للفوز بكأس النسخة الـ33 من بطولة أمم إفريقيا التي انطلقت أمس الأحد في الكاميرون، حيث يطمح في المحافظة على لقب البطولة القارية التي رفع كأسها عام 2019 في النسخة التي استضافتها مصر.

المصدر: RT