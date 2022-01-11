الكاميرون – يبدأ المنتخب الجزائري حملة الدفاع عن لقبه بطلا لكأس الأمم الإفريقية عندما يلاقي اليوم الثلاثاء نظيره السيراليوني ضمن الجولة الأولى للمجموعة الخامسة من النسخة الـ33 للبطولة القارية.

وتنطلق المواجهة في تمام الساعة 16:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وسيبدأ جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجه منافسه السيراليوني: رايس مبولحي، يوسف عطال، رامي بن سبعيني، عيسى ماندي، عبد القادر بدران، هاريس بلقبلة، سفيان فغولي، ياسين براهيمي، يوسف بلايلي، رياض محرز وإسلام سليماني.

ويلعب “محاربو الصحراء” في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات سيراليون وساحل العاج وغينيا الإستوائية.

يذكر أن المنتخب الجزائري هو بطل النسخة الماضية من بطولة الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر عام 2019.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا.

المصدر: RT