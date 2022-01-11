ليبي – قال رئيس مجموعة العمل الوطني خالد الترجمان إن الانتخابات قد يتم تأجيلها إلى يونيو المقبل، إلا أن خريطة الطريق التي تشير إليها ستيفاني وليامز هي خارطة جنيف التي كانت ستنتهي في الشهر نفسه، باستلام الأجسام الجديدة التي يفترض أن تكون شُكلت حال إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي.

الترجمان وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” الإثنين، أوضح أن ما حدث من تأجيلٍ قد نسف خريطة الطريق برمتها، ولم يعد هناك مجال لاستئناف تنفيذها إلا بخريطة أخرى يرضى عنها المتصارعون على السلطة.

واعتبر محاولة ويليامز لإعادة ملتقى الحوار ثانية خطوة تحاول من خلالها الأخيرة إثبات أنها ما زالت تستطيع جمع عدد من الليبيين الذين لديهم الطموح في الظهور السياسي، حسب وصفه.

وأضاف: “خطوة ولدت ميتة، في ضوء اللقاءات والتقارب بين الليبيين أنفسهم بلا وسطاء، أبرزها اللقاء الذي جمع القائد العام للجيش خليفة حفتر ووزير الداخلية السابق فتحي باشاآغا، في ديسمبر المنصرم، ولقاء رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس ما يعرف بالأعلى للدولة خالد المشري في يناير الجاري”.