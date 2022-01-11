ليبيا – اجتمع وزير الداخلية بحكومة الوحدة خالد التيجاني أمس الاثنين مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل والعقيد امونيولي مسؤول الأمن ومكافحة الإرهاب وآندرو المستشار السياسي بالبعثة، بحضور مدير إدارة التخطيط الأمني اللواء جمال صفر، ومدير إدارة العلاقات والتعاون العميد صلاح الدين بن سليمان ونائبه العميد جلال هويدي، ورئيس مكتب تقييم ومتابعة الأداء العميد سليمان الباروني، والعقيد عبدالجليل باتي عضو باللجنة المركزية.

وبحسب وزارة الداخلية يأتي الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات التي يجريها التيجاني المتعلقة بحلحلة بعض الملفات المهمة والملحة وعلى رأسها ملف الهجرة غير الشرعية وما يشكله هذا الملف وتداعياته من تحدٍ أمني للدولة الليبية ولدول الاتحاد.

بدوره ، أكد التيجاني على وضع استراتيجية مشتركة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي لعام 2022 فيما يخص التعاون الأمني والملفات التي يدعمها الاتحاد وفق الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرة بين الجانبين.

من جانبه ،أعرب سفير الاتحاد الأوروبي عن تفهمه لما طرحه الوزير، مؤكدًا أن الإتحاد الأوروبي على أتم الاستعداد للعمل وفق الاستراتيجية المشتركة، مؤكداً دعمه الدائم لوزارة الداخلية الليبية.

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