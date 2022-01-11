ليبيا – قال نائب رئيس اللجنة العلمية بمركز مكافحة الأمراض إبراهيم الدغيس إن الأرقام تعكس الواقع في البلاد وقد تكون ليست الأرقام الحقيقية في ليبيا، لكن الزيادة متوقعة من المتحور أوميكرون، وهذا متوقع جدًا، وقد يشهد الوضع الوبائي ارتفاعاً في المدة القادمة.

الدغيس دعا خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا بانوراما” الإثنين وتابعته صحيفة المرصد المواطنين لتلقي التطعيمات كونها خط الدفاع الأول، لافتًا إلى أن المتحور أوميكرون انتشر والمتوقع أنه سيكون المتحور السائد في العالم، بحكم أن انتشاره أكثر من دلتا، بحسب قوله.

وتابع: “مع مرور الوقت وفي أوروبا 200 ألف حالة موجبة نرى أن الإصابات مرتفعة، لكن الوفيات منخفضة قليلًا بحكم أن اللقاح له تأثير جيد وحتى في ليبيا معظم الحالات التي في العناية الفائقة بسبب كورونا للأشخاص غير المطعمين، بالتالي هذا تأكيد أن اللقاح مهم لعدم دخول غرف العزل”.

وبشأن إمكانية اللجنة العلمية والوبائية بالمركز الوطني حصر كافة الوفيات بالمستشفيات والتأكد من أن سبب الوفاة هو فيروس كورونا أكد على أن هذا الأمر تقوم به أكثر من جهة كالمركز الوطني لمكافحة الأمراض وإدارة الطوارئ.

كما أكد على أنه من خلال البيانات في دول أخرى للمتحور الجديد من الواضح أن هناك انتشارًا سريعًا، لكن لحد ما متحور أوميكرون أقل حدة وانتشاره أسرع.

وشدد على أن إدارة الطوارئ تقوم بمجهود كبير لحصر حالات الوفيات بسبب كورونا وتتواصل مع مراكز العزل في كافة ربوع ليبيا ويوميًا هناك معلومات حول مراكز العزل، مشيرًا إلى أن البيانات موجودة في موقع وزارة الصحة والجهود يجب أن تكون متضافرة من المواطن والدولة.