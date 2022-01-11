الرئيس التونسي: من وُضعوا قيد الإقامة الجبرية تورطوا بجرائم تودي بهم إلى السجن

الرئيس التونسي: من وُضعوا قيد الإقامة الجبرية تورطوا بجرائم تودي بهم إلى السجن

تونس – أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، امس إن أدلة كثيرة تثبت تورط من وضعوا قيد الإقامة الجبرية بجرائم تدليس تودي بهم للسجن.

وجاء تصريح الرئيس التونسي خلال لقائه مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن.

وأوضح سعيد أن الأشخاص الذين وضعوا قيد الإقامة الجبرية تورطوا في جرائم “تدليس جوازات السفر، وإعطاء جوازات السفر لمن كانوا موضوعين على لوائح الإرهاب”، مضيفا أنه لا يوجد في تونس سجناء بسبب آرائهم أو مواقفهم.

وكان سعيد أكد في تصريحات سابقة أن “لا أحد فوق القانون”، داعيا إلى محاسبة “كل من أجرم في حق تونس”، مع رفضه التدخل في عمل القضاء.

المصدر: RT