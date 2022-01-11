ليبيا – استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين اعطية القطراني أمس الإثنين بمحل إقامته في مدينة طرابلس السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز.

ومن خلال هذا اللقاء أعرب السفير التركي عن حرص بلاده على دعم جهود المسار السياسي من خلال الاستماع الى كل وجهات النظر من كافة الأطراف السياسية.

وأضاف بحسب المكتب العلامي التابع للحكومة أن بلاده قد دعت في وقت سابق عددًا من أعضاء مجلس النواب للتشاور حول العلاقات الثنائية بين البلدين والتباحث في سبل إيجاد الحلول المناسبة للأزمة الليبية.

كما أكد على ضرورة العمل لإعادة تفعيل التمثيل الدبلوماسي والقنصلي بمدينة بنغازي في أجل قريب، من خلال تنظيم زيارة رسمية للسفارة ووضع الترتيبات اللازمة لها، بالإضافة الى عودة الحركة التجارية بين موانئ ومطارات الشرق الليبي والدولة التركية.

ومن جهته أوضح القطراني بأن الخطوات التي تتخذها القيادة التركية تجاه الملف الليبي في الوقت الحالي من خلال الاستماع لكافة الأطراف الفاعلة في ليبيا لغرض المساهمة في دعم الاستقرار سيكون لها الأثر الجيد على ما تؤكد عليه الحكومة دائمًا، وهو أن ليبيا دولة ذات سيادة ويقتصر دور الدول الشقيقة والصديقة على تقديم الدعم للمؤسسات الليبية لإنجاح المسار السياسي والاقتصادي والعسكري القائم حاليًا.

وأكد أيضًا خلال هذا اللقاء على ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في كافة الأصعدة بما يخدم مصلحة الشعبين الليبي والتركي، هذا وقد وجه دعوةً رسميةً للسفير لزيارة المنطقة الشرقية في الأيام القليلة القادمة، للبدء الفعلي في وضع الأسس السليمة للعمل السياسي المشترك والمساهمة الفعلية في إعادة الإعمار.