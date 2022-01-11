العراق – أعلنت وزارة الصناعة العراقية، امس إبرام مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي والتجاري مع نظيرتها اللبنانية.

جاء ذلك، عقب مباحثات أجراها وزير الصناعة العراقي منهل الخباز مع نظيره اللبناني جورج بوشكيان في بغداد، وفق بيان لوزارة الصناعة العراقية.

وقالت الوزارة إن مذكرة التفاهم تتضمن عِدة بنود ومواد لآليات التعاون والشراكة الصناعية بين البلدين، دون مزيد من التوضيح.

ونقل البيان عن الوزير العراقي، خلال المباحثات، تأكيده على اهتمام بغداد بالوقوف مع لبنان حكومةً وشعباً لتخطي الأزمة والظروف الصعبة التي يواجهها.

ويعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة منذ أكثر من عامين، أدت الى شح في السلع الأساسية لا سيما الوقود المخصص لتوليد الكهرباء، على إثر تراجع احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي إلى مستوى غير مسبوق.

وأضاف الخباز أن لدى لبنان إمكانيات مُتميزة في عدد من الصناعات منها الصناعات الدوائية وأنهُ بالإمكان الاستفادة وتبادُل الخبرات ونقل التجارُب الناجحة بين البلدين في هذا المجال والمجالات الصناعية الأخرى.

بدوره، عبرَ وزير الصناعة اللبناني عن أمله بأن “يكون اللقاء خطوة جديدة لمُستقبل العلاقات والتعاون المُشترك بما فيه مصلحة البلدين والمنطقة”.

وكان الوزير اللبناني قد وصل إلى بغداد أمس الأحد، في زيارة رسمية غير معلنة المدة، بهدف تطوير العلاقات الثنائية في مجال الصناعة.

وبين بيروت وبغداد، اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين منذ 2002، تتضمن إلغاء جميع الرسوم الجمركية والضرائب وغيرهما على السلع ذات المنشأ اللبناني أو العراقي والمتبادلة.

ومنذ يونيو/حزيران الماضي، يستورد لبنان من العراق شهريا حوالي 60 ألف طن من الوقود، لتوليد الكهرباء من معامل الطاقة، ما يؤمن للبنان يوميا تغذية كهربائية لنحو 4 ساعات، وفق اتفاقية بين الطرفين مدتها عام.

وكالات