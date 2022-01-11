ليبيا – تلقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان، اليوم الثلاثاء، مكالمةً هاتفية من السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.

المشري أكد بحسب مكتبه الإعلامي المضي نحو العملية الانتخابية، وإيجاد السبل الكفيلة لحلِّ العقبات التي تواجهها، وعلى ضرورة الدفع بالمسار الدستوري؛ من أجل إجراء انتخابات مبنية على قوانين سليمة ومدد محددة.

من جهته، أبدى السفير الأمريكي بحسب المصدر تأييدَه لهذه الخطوات لمعالجة الانسداد الحالي بشأن العملية الانتخابية.

نورلاند في تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر قال :”عبّرتُ من جانبي عن دعم الولايات المتحدة لأي عملية من شأنها أن تمنح الليبيين الحكومة القوية والموحدة وذات السيادة والمنتخبة التي يستحقونها،وذكر الرئيس المشري في معرض حديثه أنّ حوالي 3 ملايين ليبي مستعدون للإدلاء بأصواتهم ووصف الجهود المكثفة مع مجلس النواب للاتفاق سريعا على خارطة طريق من شأنها أن تمنح عامة الشعب الثقة بأنّ الانتخابات ستجرى في أقرب وقت ممكن”.

وأعرب نورلاند عن دعم الولايات المتحدة لجهود استعادة الزخم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بعد تأجيلها في ديسمبر.