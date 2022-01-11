ليبيا – أكدت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ابتسام بحيح على أن هناك صراعًا من قبل مؤيدين لمسودة مشروع الدستور لإقراره تارة رغبة في تنفيذ الاستفتاء عليه، وتارة أخرى إلغاء الاستفتاء وإقراره كقاعدة دستورية للانتخابات القادمة وتارة عودة مجددًا لمسألة أحياء الميت.

بحيح أشارت خلال مداخلة عبر برنامج “نقاش” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أن مسألة التمسك بالمشروع رغبة في وجود بعض المكاسب الذي حققها بعض الأعضاء ويسعون لإقراره، وهذه المكاسب لن يحصلوا عليها إذا تم عودته للهيئة مجددًا، لافتةً إلى أن التمسك مستميت من أجله حتى يتم إقراره في ظنهم، وبحسب ما هو واضح للعيان هذا المشروع لن يساوي الحبر الذي كتب به.

وأردفت: “الهيئة درجت على أن علاقاتها سواء بمؤسسات داخل أو خارج ليبيا كر وفر، في بعض الأحيان كانت تلجأ لحكومة الوفاق سابقًا او لحكومة المؤقتة والليبية فيما بعد نفس الوضع مع البعثة، البعثة عراب من تم بمشروع صلالة وتم التواصل مع الأمم المتحدة لإلغاء مسألة الاستفتاء على مشروع الدستور، بعد ذلك بدأ الصراع محمومًا وتواصل بشكل مستمر من قبل أعضاء الهيئة وما يسمى بلجنة التواصل مع الأمم المتحدة في ما يتعلق بالترويج لهذا المشروع”.

وأضافت: “المسائل جعلتهم يرون أن البعثة تنظر لهم بعين الرضى، وكانوا متمادين في مسألة التواصل مع الأمم المتحدة، وعندما تم الكشف عن العيوب الجوهرية في هذا المشروع وإطلاع الأمم المتحدة، الأمم المتحدة قدمت الدعم لأعضاء الهيئة، وبعد صدور المشروع هي من قامت بتوفير النسخ بأعداد كبيرة، الأمم المتحدة كانت داعمة لهذا المشروع بشكل كبير خاصة فيما يتعلق بنقل الهيئة لصلالة وإعلان التوافقات هناك، وتمسك أعضاء الهيئة بما تم التوافق عليه في صلالة وأدرجوا حتى المسودة الأخيرة، هذا المشروع كان برعاية الأمم المتحدة بامتياز، وبعد أن تم تفسير الأمم المتحدة ببعض العيوب الجوهرية الواردة في المشروع وأن هناك رفضًا شعبيًا له والمكونات رفضت المشروع بتواصلهم المباشر مع الأمم المتحدة”.

كما قالت: إن الأمم المتحدة رفعت يديها بحيث لم تعد تعطيهم الغطاء فيما يتعلق برعاية المشروع، وهنا جن جنون أعضاء الهيئة التأسيسية وتحديدًا رئاستها وأصبحوا يروجون للمشروع بشكل فردي، وبصدور قرارات معيبة كالقرار الأخير بتشكيل اللجنة، قرار معيب وهذا القرار يجب أن يتخذ في الهيئة مجتمعة في جلسة مجتمعة، بينما تم الاستئثار في هذه الجلسة من قبل رئاستها ومن قبل بعض أعضائها الذين استولوا على الهيئة وأصبح لديهم الكلمة فيما يتعلق بأي بيان وقرار يصدر، معتبرةً أن هذه الهيئة مختطفة في حد ذاتها فرئيس الهيئة لا يملك إصدار قرارات منفردًا.

وأوضحت أن أبرز اعتراضات القانونيين على الهيئة والطعن في المشروع الحالي أن هذا المشروع لم يصدر خلال جلسة صحيحة، فهو معيب وتم الطعن فيه أمام القضاء، وتم التعقيب أن القضاء الإداري لا ولاية له على أعمال الهيئة وهذا المشروع لم يتم إحالته على مجلس النواب، وإنما ما زال في أدراج الهيئة بل تم إخطار مجلس النواب فقط والأخطار لا يخرج المشروع من حوزة الهيئة ويضعه في يد مجلس النواب.

أما بشأن الوضع القانوني للهيئة حاليًا نوّهت إلى أن الهيئة التأسيسية حسب المدد والإعلان الدستوري والاتفاق السياسي بالنسبة للاتفاق السياسي أعطى الهيئة لغاية يوم 24 مارس 2016 وتجاوزت المدة، أما الإعلان الدستوري فيما يتعلق بالبداية كان 120 يومًا ومقترح فبراير الهيئة غير قادرة على إنجاز هذا الأمر خلال 120 يومً.

وفي الختام أكدت على أن الهيئة لم تقم بالاستحقاقات الواردة في الإعلان الدستوري، والمدد التنظيمية لا بد أن تتناول مسألة جوهرية وهي مسألة الدستورية، وإذا اعتبرت تنظيمية إذًا من حق السلطة التشريعية أن تنهي عمل الهيئة؛ لأنها أصبحت كالسيف المسلط على رقاب الليبيين.