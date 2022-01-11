أفغانستان – أكد رئيس الأركان في حكومة حركة “طالبان” إن لدى “أفغانستان ما لا يقل عن 80 ألف فرد من الجيش يعملون حاليا في ثمانية فيالق في جميع أنحاء البلاد، متعهدا ببناء جيش قوامه 150 ألف عنصر.

وخلال مشاركته بحفل تخريج 500 من أفراد القوة العسكرية في ولاية هرات، قال رئيس الأركان إن “الحكومة ستحاول بناء جيش قوامه 150 ألف عنصر”، معلنا أن “كل متطوع سيتم تجنيده في الجيش كما سنقوم بتجنيد محترفين”.

هذا ودعا الحكومة الباكستانية إلى وقف إقامة السياج على طول خط دوراند، قائلا إن “قوات الإمارة الإسلامية قادرة تماما على حماية حدود البلاد”.

وأضاف: “لا ينبغي إقامة سياج جديد، طلبنا من الدولة المجاورة وقف التسييج”.

هذا ويتمركز ما لا يقل عن 14000 من أفراد قوة الجيش في الوحدات العسكرية في غرب أفغانستان.

المصدر: Tolo News