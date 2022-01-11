كازاخستان – اعتبر رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكايف، أن بلاده تعرضت لـ”عدوان هدفه إنشاء منطقة فوضى خاضعة للسيطرة”، وذكر أن حجم خسائر البلاد بالاضطرابات الأخيرة بلغ ملياري دولار على الأقل.

وقال توكايف، خلال لقاء افتراضي مع رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، حسب بيان لمكتب الرئيس الكازاخستاني، إن “الأحداث المأساوية التي حصلت مؤخرا عملية عدوان غير مسبوق على مؤسسات الدولة” لكازاخستان.

وأضاف توكايف أن “أعمال العنف من قبل الإرهابيين أسفرت عن سقوط ضحايا كثيرين بين عناصر أجهزة الأمن والمدنيين، وتم إلحاق أضرار بـ1300 منشأة عمل، وشن هجمات على أكثر من 100 مركز تجارة ومصرف، وإحراق نحو 500 سيارة شرطة”.

وقدر توكايف، حسب البيان، الأضرار الاقتصادية المبدئية للدولة بما يتراوح من 2 إلى 3 مليارات دولار”.

وأشار إلى أن كازاخستان تعرضت لـ”هجوم إرهابي وعمل عدوان منظم ومدبر بمشاركة مسلحين أجانب خاصة من دول آسيا الوسطى وأفغانستان والشرق الأوسط”.

وأضاف: “كان هدف الخطة يتمثل في إنشاء منطقة فوضى خاضعة للسيطرة في أراضي بلادنا مع الاستيلاء على السلطة لاحقا. لهذا السبب أطلقت في كازاخستان عملية لمكافحة الإرعاب”.

المصدر: وكالات