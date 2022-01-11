ليبيا – أكد المحلل السياسي الإيطالي والخبير في الشأن الليبي، دانييلي روفينيتي، أن الموعد المطروح في 24 يناير الجاري، سيكون صعبًا للغاية نتيجة المعطيات الحالية، فحتى الآن لم يتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة، بخلاف المشاكل القانونية التي تلاحق بعض المرشحين؛ أبرزهم نجل القذافي ورئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة الذي لم يحترم الالتزام الذي تم التعهد به مع الأمم المتحدة بعدم الترشح للانتخابات، حسب قوله.

روفينيتي وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية ” أضاف أن الوضع الراهن معقد للغاية في ظل حكومة وصفها بـ”غير الشرعية”، حيث انتهت مهامها رسميًّا في 24 ديسمبر الماضي، وفقًا للثقة التي منحها البرلمان لحكومة الدبيبة وخارطة الطريق الدولية.

ورأى أن الأمور تتجه نحو تشكيل حكومة جديدة سيتم التصويت عليها من قبل البرلمان.

وتوقع المحلل الإيطالي أن تتم تلك الخطوة نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر القادم، مؤكدًا أن الحكومة الجديدة ستكون بالطبع بالتوافق بين شرقي وغربي البلاد، مستندًا في ذلك التصور إلى اللقاء الذي تم في بنغازي الشهر الماضي، بين عدد من مرشحي الرئاسة، أبرزهم المشير خليفة حفتر، والمرشح فتحي باشاآغا.