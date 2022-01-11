تركيا – أكملت شركة النفط التركية (TPAO)، امس بنجاح اختبار تدفق الغاز الطبيعي في بئر “Türkali-1” التابع لحقل صقاريا للغاز الطبيعي في البحر الأسود.

وأوضحت الشركة في بيان على “تويتر” أن الاختبار الأول لتدفق الغاز الطبيعي في البئر المذكور نجح في تثبيت تدفق يومي قدره 1.15 مليون متر مكعب من الغاز عند المستوى المختبر.

وأضافت أن الاختبارات والبيانات تشير إلى إمكانية إنتاج 2.7 مليون متر مكعب في اليوم، مشيرة إلى أنه من المقرر وصول أول غاز طبيعي إلى منشأة فيليوس، بولاية زونغولداق، شمالي تركيا في عام 2023.​​​​​​​

جدير بالذكر أن سفينة “الفاتح” الخاصة بعمليات التنقيب، اكتشفت 540 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في البحر الأسود، وتم الإعلان أنه سيدخل حيز الاستخدام في 2023.

الأناضول