ليبيا – قال عضو مجلس النواب أبو صلاح شلبي إنه في إطار سعي لجنة خارطة الطريق المكلفة من البرلمان للتواصل مع كافة الأطراف وتوسيع دائرة المشاركة بالاستماع للجميع، كان لا بد من استطلاع رؤية المفوضية العليا للانتخابات سواء من الجانب الفني أو الزمني، في حال توافقت كافة الأطراف على الاستفتاء على الدستور.

شلبي اعتبر في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” أن الوقت ما زال مبكرًا للحديث عن أي مسار من المسارات ستتبناه خارطة الطريق، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعات متعددة مع أطراف مختلفة للاستماع لمقترحاتهم، حتى يمكن وضع تصور واقعي يحاكي الحالة الليبية، ويصل إلى حل يرضي غالبية الأطراف.

وتوقع أن تنتقل اللجنة في الأيام المقبلة إلى برقة في الشرق وفزان في الجنوب، بعد استكمال التشاور مع بعض القيادات والفعاليات الموجودة في بعض المناطق، ثم العودة إلى طرابلس لاستكمال عملها.

وأشار إلى أن الخطوة التالية ستكون إحالة ما توصلت إليه إلى مجلس النواب، مؤكدًا أن الأمر لا يزال يحتاج إلى أسبوعين آخرين من اللقاءات المتعددة، حال استمرت اللجنة على هذه الوتيرة.