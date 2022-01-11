ليبيا – رأى رئيس ‏مؤسسة سلفيوم للدراسات والأبحاث‏ جمال شلوف، أن الموعد المحتمل للانتخابات سيكون في أبريل المقبل، مستندًا في ذلك الموعد إلى سيناريوهين؛ الأول هو اختيار سلطة تنفيذية جديدة، لكن هذا التصور يفتقر إلى توافق من قبل الدول المتداخلة في الشأن الليبي، حيث ما زال هناك توافق من المجتمع الدولي على أهمية التركيز على الانتخابات.

شلوف وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية ” أوضح أن السيناريو الثاني يتمثل في تعديل وزاري بصيغة حكومة مصغرة، وتعديلات تشريعية تجيز لمفوضية الانتخابات الطعن على أحكام استئناف المرشحين للرئاسة، تمهيدًا لانتخابات لن تتجاوز شهري أبريل أو مايو المقبلين، مؤكدًا أن هذا السيناريو يحظى بدعم دولي.