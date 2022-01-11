ليبيا – دعا عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز كافة أبناء الشعب الليبي للقيام بثورة تصحيحية خلال الاحتفالات بذكرى “ثورة فبراير”.

عبد العزيز قال خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني الإثنين وتابعته صحيفة المرصد: إن “17 فبراير” ليست لعبة والدماء التي سالت فيها زكية ولن يفرط بها، مؤكدًا على أنه لا مهادنة مع من يريد عودة حكم العائلة والعسكر ومن يريد عودة حكم القذافي وتنصيب المجرمين الفاسدين، بحسب زعمه.

وأكد على أن العدالة لم تكن بيوم من الأيام عائقًا أمام السلام، والأرض لا يمكن أن تقام بها حياة سوية إلا بالعدل، لافتًا إلى أنه حاليًا هناك شرخ اجتماعي آخر في البيضاء والوضع خطير جدًا، وفقًا لتعبيره.

كما أضاف: “عندما نقول إن 17 فبراير 2022 هي لتصحيح الأوضاع نقول من باب الحق والعدل، مجلس الدولة قبل شهر لم يعترف به مجلس النواب وأصدر القوانين، واليوم عندما انكشفت مؤامرة الانتخابات تذهب وتحيي البرلمان! هذه الحقيقة فكلما يسقط البرلمان يجد من يرفعه”.

واعتبر أن الأمور واضحة جدًا بأن هذه الأجسام ليس لها أي رغبة في الذهاب من المشهد الليبي إلا بتواجد الجميع بالشوارع والميداين والمطالبة بذلك، منوهًا إلى إدراكه للمؤامرات التي تقوم بها قوى الشر والعصابات والمافيات في سرقة الأرصدة والتلاعب.

وفيما يلي النص الكامل:

صحيفة جون أفريك نشرت خبرًا مفاده أن خالد المشري وعقيلة صالح وخليفة حفتر اتفقوا في الرباط على تغيير حكومة الدبيبة، هذا خبر صحفي خرج لنا من صحيفة يقال إنها تتبع المخابرات الفرنسية، كنا نتمنى أن المشري يوضح لنا الأمر وتواصلت مع بعض أعضاء مجلس الدولة لكنهم لا يعلمون شيئًا للأسف.

بعد اتفاق الصخيرات وبنوده جاءت حكومة الوفاق برئاسة السراج ولم يلتحق بها القطراني والأسود، وأصبحت تعمل بشكل أعرج والقرار يتخذ من قبل السراج فقط، أما حكومة عبد الله الثني فكانت تعمل في الشرق وتصرف المليارات في غوط الباطن الذين الآن يتكلمون على حكومة الدبيبة التي صرفت مليارًا وغيره، أنا ضد الفساد واللعب في رزق الليبيين لكن من الذي يتكلم؟ حكومة الثني التي صرفت المليارات ونعرف كيف صرفت وتمت السرقة والتلاعب دون وجه حق والمحمية من البرلمان وقوات حفتر والأمن الداخلي والخارجي، وغيرها من التعيينات التي قامت بها من المنطقة الشرقية وأثقلت كاهل الميزانية العامة وفاقت الـ 50 مليارًا، هل سمعتم أحدًا تكلم عنهم؟

لم يتكلم عنها أحد لأنها كانت هناك عصابة في الشرق مستفيدة وتنهب وتسرق بصمت، هناك عصابة أخرى في المنطقة الغربية مستفيدة من حكومة السراج وينهبون ويسرقون لا أحد تكلم عن انتخابات ويجب تغيير الحكومة، وزراء قفلت مكاتبهم لأنهم تكلموا عن الحق ومنهم علي العيساوي! لا أحد تكلم عنه. أول هدف من الصخيرات هو توحيد المؤسسات، أما اليوم حكومة الوحدة الوطنية من الأسبوع الأول والبعض يطالب بتغيير الحكومة إلى درجه أن يجتمع المشري مع عقيلة صالح لتغيير الحكومة.

خالد المشري صديقنا وأعرفه منذ 2006، لكن هذا لا يمنعني أن أنتقده كمسؤول عندما يجتمع مع عقيلة صالح. الآن نحسبهم يناقشو التوافق ويعلنون خروج المجلسين ليقرر الليبيون مصيرهم ويستفتوا على الدستور، لكنهم يناقشون تغيير الحكومة! الدبيبة جاء من جنيف وأعضاء من المجلسين الدولة والنواب صوتوا له. أدعوا كافة أبناء الشعب الليبي باحتفالاتنا في ذكرى فبراير أن يقوموا بثورة تصحيحية، لا يوجد مجلسي النواب والدولة بل ثورة تصحيحية.

أما فتحي باشاآغا ومسألة السلام والمصالحة عندما كنتم تنادون بالانتقام نحن من كان ينادي بالمصالحة المبنية على العدل والقانون، وحتى استعمالكم لبعض من يخرجون على الإعلام استعمال فاشل وضيق الأفق ويستعمل التزوير، ولكننا موجودون لكشف الألاعيب وطرق الاحتيال على العقلية الليبية. واحد من تشفى في طرابلس وخرج من الإعلام يخرج بعض الأفاقين ليوهموا الشعب الليبي، للأسف خرج علينا عز الدين عقيل يزيف الحقائق ويقول إننا لا نريد أن نلتفت للوراء. أقول إنه يتعمد تضليل الرأي العام وعن قصد ويسعى لتزييف الحقائق.

من يصرخ كأنه حمامة السلام “عز الدين عقيل” هذا قاتل لأنه يعرف نفسه سيجلب للمحكمة لأنه من الذين أيدوا الهجوم على طرابلس. أتباع القذافي ومن يهرول لهم حقيقة مهما تتنازلوا لهم، وأنا عندي أصدقاء من الخضر، لكن لما تكون مجرمًا وما زلت تريد عودة الجماهيرية نقول لك لا، 17 فبراير ليست لعبة والدماء التي سالت فيها زكية ولن نفرط فيها لا مهادنة مع من يريد عودة العسكرتارية وحكم العائلة ومن يريد عودة حكم القذافي وتنصيب المجرمين الفاسدين.

اليوم عندما يخرج مصطفى الزايدي ويقول الكلام الذي يضحكون فيه على المغفلين والطامعين بالسلطة، يخرج ويقول ما زالوا طامعين في السلطة وتريدون أن ترجعوا! الشوشان الذي دفن في العجيلات أول أمس ماذا كان يفعل في البيضاء؟ يقمع مظاهرات 17 فبراير، أنا لا أعرفه ولا أعرف كيف توفي! هل أوجعتكم جرائم محرقة اليرموك؟ لا حاوية الخمس والألف المفقودين، غطوا الشوشان بالعلم الأخضر وحضروا جنازته، علي بصوة عضو تجمع السلام والمصالحة بعد فبراير رأيناه كيف يترحم ويسير في جنازته والهتافات، ويقولون الله معمر ليبيا! هذا وفبراير تحكم 80 كيلومترًا عن طرابلس في العجيلات ويحسبون أنفسهم مضطهدين، لم يمسكوا الحكم وانظروا ماذا فعلوا! المفقودون في عهد القذافي قامات كعمرو النامي أين قبره؟ الرجل الذي لن يتكرر في الأمة.

العدالة لم تكن بيوم من الأيام عائقًا أمام السلام، والأرض لا يمكن أن تقام بها حياة سوية إلا بالعدل ونحن مطلبنا العدل. هناك خطوات يقوم بها تجار وأشخاص حتى يصبوا النار على البنزين، فهناك شرخ اجتماعي آخر في البيضاء الآن والوضع خطير جدًا.

عندما نقول: إن 17 فبراير 2022 هي لتصحيح الأوضاع نقول من باب الحق والعدل، مجلس الدولة قبل شهر لم يعترف به مجلس النواب وأصدر القوانين، واليوم عندما انكشفت مؤامرة الانتخابات تذهب وتحيي البرلمان! هذه الحقيقة فكلما يسقط البرلمان يجد من يرفعه.

الأمور واضحة جدًا هذه الأجسام ليس لها أي رغبة في أن تغرب عن وجهنا إلا بالنزول للشارع، المؤامرات من قوى الشر والعصابات والمافيات في سرقة الأرصدة والتلاعب رأيناهم ولا أحد يهمهم. أشكر وأبارك الناس الإيجابيين والمحامين الأفاضل والثوار ومعركتنا واحدة وليبيا للجميع ومن يريد أن يحكمنا بالقوة وبعائلته لن نسمح له وهذا بعده”.