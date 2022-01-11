الإمارات العربية – أجرى ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اتصالا هاتفيا مع رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكايف، أكد فيه دعم بلاده لاستقرار كازاخستان وكل ما يحفظ أمنها ومؤسساتها.

وذكرت وكالة “وام” الإماراتية أن بن زايد اطلع خلال الاتصال من توكايف، على آخر مستجدات الأوضاع في بلاده في ضوء الأحداث الأخيرة والإجراءات التي اتخذت لبسط الأمن وحماية المؤسسات في البلاد، وعبر عن ثقته في قدرة الحكومة والشعب في كازاخستان على تجاوز هذه الفترة الصعبة في أسرع وقت.

من جانبه أعرب رئيس كازاخستان عن شكره وتقديره لبن زايد لموقفه ومساندته لكازاخستان، منوها بعمق العلاقات التي تجمع بين كازاخستان والإمارات في مختلف المجالات.

وتطرق الاتصال إلى العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها خلال الفترة المقبلة، بما يصب في مصلحة البلدين وشعبيهما.

المصدر: “وام”