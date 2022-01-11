ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الثلاثاء حصيلة يوم أمس الإثنين بتسجيل 487 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 9 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية و127 حالة جرحة.

المركز وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه، بيّن أن نسبة الإصابات بلغت 10.6 بالمئة، من أصل4597 عينة تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

ونوه المركز إلى شفاء 569حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 381840 حالة فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى 6825 حالة، إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى5805 حالة.

وأشار المركز إلى إجمالي عددد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى بلغ 1,933,677 والمطعمين بالجرعة الثانية 913,454.