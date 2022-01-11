ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي حسين مفتاح إنه إذا تم الاتفاق على تصور وضع جدول زمني للانتخابات في ظل الاستفتاء على الدستور يعني أنه لن تجرى انتخابات عمليًا، باعتبار أن موضوع الدستور شائك ومعقد؛ حتى أن هيئة صياغة الدستور ظلت في حالة جدل كبير للوصول إلى المسودة المطروحة حاليًا للاستفتاء.

مفتاح وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أشار إلى أن مفوضية الانتخابات ومجلسي النواب والدولة فشلوا في وقت سابق في طرح مشروع الدستور، مؤكدًا أن العودة إلى هذه الحلقة يعني إنهاء فكرة الانتخابات وتأجيلها ليس لوقت قريب.

وأشار إلى أن هذا المسار سيتطلب وقتًا طويلا جدًا، مؤكدًا أن أي مسودة مقترحة للدستور لن تحصل على توافق في أي من خطوات إنجازها.