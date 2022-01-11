ليبيا – طالبت مكونات الجنوب في بيان لها اليوم الإثنين بضرورة الإسراع في إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وفي مقدمتهم عبدالله السنوسي.

مكونات الجنوب وفي بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه خاطبت رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ورئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزيرة العدل بالحكومة والنائب العام وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا ، معلنة أن الجنوب بكل مكوناته وأطيافه يرفض بشكل تام الاستمرار في احتجاز حرية رموز النظام السابق من أبنائه وفي مقدمتهم اللواء عبدالله السنوسي ، معتبرًا أن احتجاز هؤلاء الرموز وغيرهم من أبناء الوطن أنما هو استمرار لسياسة التهميش والاقصاء ضد أبناء الجنوب.

ودعا البيان رؤساء المؤسسات السيادية إلى تصحيح الوضع الذي يتعارض مع وحدة واستقرار الوطن والأخذ بعين الاعتبار طول فترة السجن التي قضاها هؤلاء الرموز ومراعاة ظروفهم وأوضاعهم الصحية التي باتت تهدد حياتهم بالخطر ، الأمر الذي يستوجب معه وفقًا لكل القيم الإنسانية والحقوقية ضرورة الإفراج عنهم في أسرع وقت ممكن.

وأضاف البيان :” إن بلادنا اليوم بحاجة إلى كل الرجال القادرين على المساهمة في إخراجها من أزمتها الراهنة ، ونعتقد جازمين ، بأن الإفراج عن هؤلاء الرموز وبما لهم من مكانة محلية ودولية سيسهم بشكل كبير في دعم ملف المصالحة الوطنية وفي القضاء على واحد من أهم أسباب التوتر والاحتقان في ليبيا”.

وتابعت المكونات في بيانها:” السادة رؤساء المؤسسات السيادية لايخف عليكم الالتفاف الشعبي الواسع حول موضوع السجناء السياسيين وبأن الخطوات الإيجابية التي تتم احيانًا اتجاههم قد حظيت بترحيب محلي ودولي كبيرين ،ونعتقد بأن هذا الترحيب أنما جاء لحثكم على المضي قدمًا في اتجاه المصالحة الوطنية واستكمال مسيرة العفو والتسامح والتصالح ، أملًا في أن تنال البلاد ما تستحقه من استقرار وازدهار”.

وأكدت المكونات أن لاسبيل لتضميد جراح الوطن وإعادة استقراره إلا بالمصالحة الوطنية الجادة والشاملة والتي لاتتأتى ولايمكن تحقيقها فعليًا إلا بإغلاق ملف السجناء السياسيين وطي صفحة الماضي الامه وجراحه واستمراره لنضالنا السلمي والمستمر منذ 10 سنوات ،حاثةً على إيلاء ملف السجناء السياسيين الأهمية التي تستحق لأن المصالحة لا تتم إلا بوجودهم خارج قضبان السجن وبحضورهم وبمشاركتهم في انجاز هذا الهدف السامي .

وثمنت المكونات الافراجات التي تمت في الأشهر الأخيرة ، مقدمةً الشكر لكل القوى والجهات التي ساهمت في تحقيقها،معتقدةً بأن الانتقائية تفقد العدالة جوهرها وقيمتها النبيلة و السامية وقد تحولها إلى مجرد مناورة سياسية تم تجربيها عديد المرات ولم تنجح في معالجة أزمات الوطن وفي القضاء على صراعاته الدموية المستمرة منذ 10 سنوات .

وواصلت المكونات بيانها بالقول :” اننا كغيرنا من أبنا الوطن المخلصين نؤمن بأن أمن الوطن واستقرار بلادنا هما الغاية والمصلحة العليا التي تسمو اليوم على ماعداها من القيم و التصالح وبأن تحقيق هذه المصالحة لايجب أن يتوقف عند بعض القيود الاجرائية والشكلية التي يفترض التمسك بها والعيش في ظروف طبيعية تختلف عن تلك التي تعيشها بلادنا اليوم الأمر الذي يتطلب المزيد من الخطوات الجريئة و الشجاعة”.

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