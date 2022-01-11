مصر – بحث رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، مع نظيره المصري مصطفى مدبولي، استجرار الغاز المصري إلى لبنان.

وذكرت رئاسة الحكومة اللبنانية في تغريدة على “تويتر” أن ميقاتي “عقد اجتماعا مع مدبولي في شرم الشيخ بمصر، وتم البحث في استجرار الغاز المصري إلى لبنان واتفق على توقيع الاتفاق الأولي بين لبنان ومصر والأردن وسوريا قريبا تمهيدا للحصول على الإعفاء النهائي من عقوبات( قانون قيصر)”.

وأبلغ رئيس وزراء مصر ميقاتي عن تجهيز كمية من المساعدات الطبية والغذائية تمهيدا لإرسالها بحرا إلى لبنان. كما تم الاتفاق على معالجة بعض المسائل بتصدير الإنتاج الزراعي إلى مصر.

هذا وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تضامنه الكلي مع لبنان خاصة في الوضع الراهن الذي يمر به، مبديا “استعداد مصر للإسهام في إيصال الغاز المصري وفق المعاهدات الموقعة”.

المصدر: RT