الصين – التقى وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، امس بنظيره الصيني وانغ يي في مدينة ووشي جنوب الصين، حيث ناقشا الملف الأفغاني وبرنامج إيران النووي.

وجاء في بيان للخارجية السعودية أن “الجانبين عقدا جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض علاقات الصداقة المتينة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، وسبل تعزيزها في كافة مجالات التعاون والتنسيق المشترك”.

كما تطرق الوزيران إلى “العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدين الصديقين بالمنطقة والعالم”.

وأضاف البيان أن بن فرحان ويي “تبادلا وجهات النظر حيال البرنامج النووي الإيراني والمفاوضات الدولية المبذولة في هذا الشأن، كما تطرقا إلى أهمية دعم كل ما يضمن الأمن والاستقرار في أفغانستان، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها”.

المصدر: RT