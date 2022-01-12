ليبيا – سلط تقرير تحليلي الضوء على “لعبة شد الحبل” بين وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون ورئيس مؤسسة النفط بطرابلس مصطفى صنع الله.

التقرير الذي نشرته مجلة “أفريكا ريبورت” الفرنسية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد أوضح إن صنع الله لم يكن محل ارتياح من قبل عون لأن الرجلين يخوضان حربا مفتوحة على السلطة النفطية في ليبيا مبينا إن ما حصل من إغلاق وتعثر في إنتاج حقول النفط يمثل نقطة في صالح الأخير.

وبين التقرير إن كل ما يقوم به عون من محاولات لإقصاء صنع الله لا يقلل من كفاءة الأخير الذي يحظى بدعم من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الراغب بالسيطرة على عمليات مؤسسة النفط بطرابلس التي تولد أنشطتها المصدر الرئيسي للإيرادات في البلاد.

وأضاف التقرير إن صنع الله تمكن من النهوض بواقع قطاع النفط ما جعله محل اهتمام واعتراف من قبل أوروبا والولايات المتحدة والشركات النفطية الأجنبية محذرا من مغبة استمرار التوترات على هدف مضاعفة صادرات النفط الذي لن يكون سهلا بالمرة.

ترجمة المرصد – خاص