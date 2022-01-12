أمم إفريقيا.. الجزائر تتعادل مع سيراليون في مستهل مشوار الدفاع عن اللقب

أمم إفريقيا.. الجزائر تتعادل مع سيراليون في مستهل مشوار الدفاع عن اللقب

الكامرون – ساد التعادل السلبي 0-0 نتيجة مباراة المنتخب الجزائري ونظيره السيراليوني في المباراة التي جمعتهما امس الثلاثاء ضمن الجولة الأولى للمجموعة الخامسة بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

ولم ينجح أي من اللاعبين في هز الشباك خلال دقائق المباراة التي كان فيها “محاربو الصحراء” الطرف الأفضل، لتنتهي مثلما بدأت من دون أهداف.

وبرغم التعادل المخيب، رفع “محاربو الصحراء” سلسلتهم إلى 35 مباراة تواليا دون خسارة، وهو رقم قياسي لمنتخب إفريقي بفارق مباراتين عن الرقم العالمي لإيطاليا (37)، حيث بدؤوا هذه السلسلة المذهلة بالفوز على مضيفتهم توغو 4-1 في نوفمبر 2018.

وبهذا التعادل، جمع كل من المنتخبين نقطة واحدة بانتظار المباراة الثانية في المجموعة الخامسة بين ساحل العاج وغينيا الإستوائية المقررة غدا الأربعاء.

يذكر أن المنتخب الجزائري هو بطل النسخة الماضية من بطولة الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر عام 2019.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا.

المصدر: RT