ليبيا – قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور محمد الآغا إن الدستور اليوم حبر على ورق، ومن يملك السلاح هو من يقود البلاد، مؤكدًا أن أي قوة عسكرية مسيطرة على أحد الأقاليم تستطيع إيقاف مشروع الدستور.

الآغا وفي مداخلة له عبر برنامج “العد العسكي” الذي بُث على قناة “ليبيا 218” أمس الثلاثاء، أوضح أن الدول الخارجية هي من تقرر سير الأمور، وتتحكم بمسار المشهد السياسي، وليس الليبيون.

وأكد الآغا أن لجنة التواصل التي تجتمع مع مجلس النواب بخصوص الدستور، هي لجنة لا شرعية لها، وما تقوم به هو انقلاب على عمل الهيئة التأسيسية.