الأردن – أكد وزير المياه والري في الأردن، محمد النجار، امس إن الهدف من مشروع الناقل الوطني هو التزويد المستمر.

وأوضح النجار، خلال اجتماع لجنة الزراعة النيابية، أن “التزويد المستمر يساعد في تخفيض الفاقد وتقليل فاتورة الكهرباء”.

ولفت، إلى أنه سيتم عقد اجتماع نهاية الشهر الحالي مع الممولين لمشروع الناقل الوطني، واجتماع آخر مع البنوك الدولية التي تمنح قروض ميسرة لمدة ثلاث أيام لتمويل مشروع الناقل الوطني لتكون كلفة المتر المكعب في متناول الحكومة”.

وقال: “سيتم العمل على دراسة لتشغيل محطات وآبار على الطاقة الشمسية”.

المصدر: “عمون”