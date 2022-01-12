سوريا – أفادت وكالة “سانا” أن الرئيس السوري بشار الأسد وجه رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس ليبدأ زيارة إلى محافظة اللاذقية لتتبع واقع تسويق الحمضيات.

عرنوس يزور المحافظة، التي تُعد الحمضيات محصولا أساسيا فيها، والتي شهدت انتقادات حادة لسياسة الحكومة في تسويق المحصول بعدما صارت أسعار قطافه بالكاد تعادل سعر مبيعه في السوق.

وحسب توجيه الأسد يزور عرنوس المحافظة على رأس وفد حكومي “لتتبع واقع تسويق الحمضيات ووضع الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته اليوم موضع التنفيذ، ولقاء ممثلين عن المزارعين وتجار سوق الهال ومعامل العصائر والمصدرين”، حسبما ذكرت وكالة “سانا”.

وأضافت الوكالة أن ذلك يهدف “لإيجاد مخارج للاختناقات الحاصلة في تسويق الموسم وبما يضمن حقوق المزارعين”.

يذكر أن مجلس الوزراء بحث القضية اليوم، وأعلن ثلاثة من الوزراء إجراءات لمعالجتها، إذ أعلن وزير الزراعة محمد حسان قطنا أن الفلاحين سيشهدون منذ الغد (الأربعاء) تحسنا كبيرا في واقع تسويق الحمضيات ومستوى الأسعار، بينما أعلن قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم إن الفلاحين “سيجدون السورية للتجارة” (مؤسسة التجزئة الرئيسية في البلاد) في كل حقل ومزرعة وسنستجر كميات كبيرة بعد أن تذللت كل العقبات”.

بينما أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف أن “مئة سيارة شاحنة جاهزة من اليوم لنقل الحمضيات من مراكز الإنتاج في محافظتي طرطوس واللاذقية إلى مراكز السورية للتجارة أو أسواق الهال في المحافظات”.

المصدر: “سانا” + RT