ليبيا – قام عبدالباسط عبد القادر البدري سفير دولة ليبيا لدى المملكة الأردنية الهاشمية أمس الثلاثاء بزيارة إلى المستشفى التخصصي بالعاصمة الأردنية عمان.

السفير عبد الباسط البدري عقد خلال زيارته برفقة أعضاء المكتب الصحي بالسفارة الليبية اجتماعًا مع الدكتور فوزي الحموري مدير هيئة المديرين والدكتور رياض الشرقاوي مدير مساعد مدير مستشفى التخصصي.

وتناول خلال اجتماعه إيجاد حلول لكافة الإشكاليات العالقة طيلة الفترة الماضية مع التاكيد على ضرورة تقديم كافة التسهيلات أمام المرضى الليبيين المقيمين في المملكة الأردنية الهاشمية.

كما قام البدري أثناء زيارته لمستشفى التخصصي بزيارة المرضى الليبيين للأطمئنان على صحتهم وسير إجراءاتهم الصحية، مؤكدًا على أن دور السفارة الليبية تقديم يد المساعدة والعون لكل الليبيين المقيمين في المملكة الأردنية خاصة المرضى منهم.