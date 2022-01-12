ليييا – اعتبر المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية سليمان البيوضي أنه واهم من يعتقد أن حل الأزمات سيكون بتغيير حكومة الوحدة، فمن شكل الحكومة هو ذاته سيعيد تشكيلها، وأبرز المترشحين متورطين في نهب المال العام، (هذه هي الحقيقة دون رتوش)، بحسب قوله.

البيوضي قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن الحل هو الذهاب للصناديق وإعادة تجديد السلطة والشرعية وإيقاف الإنهيار الذي تمضي فيه البلاد.

وتابع: “فالقوى الدولية التي أفشلت الانتخابات تريد استمرار الفوضى والفساد والافتراس والتفقير وستدفع باتجاه الحرب وسيطلبون أبناءكم للموت”.

وأكد على أن الدفاع عن الحق وانتزاعه لن يأتي إلا بالخروج للشوارع ومقاطعة السفارات الأجنبية وعملائها.