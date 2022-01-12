ليبيا – أكد رئيس مجموعة العمل الوطني خالد الترجمان أن حرص مفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني على الانتخابات البرلمانية ليس كما يدعي، وإنما لتأخير اختيار الرئيس من قبل الشعب.

الترجمان وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أوضح أن 2.5 مليون ليبي وضع اختيارهم بالتسجيل وسحب بطاقاتهم لاختيار رئيس للبلاد وبناء دولة ديمقراطية حقيقية بانتخابات رئاسية وبرلمانية من قبل الشعب.

وأشار إلى أن تنظيم الإخوان يحاولون دفع البلاد من أول الطريق وهو السيطرة على البرلمان المقبل وتغيير الدستور.

وشدد على أن هذه الفتاوى جزء من مخططات الإخوان المسلمين لتشتيت الانتباه والعمل على وجود جسم جديد، بعيدًا عن البرلمان والسيطرة عليه من قبل بعض الخلايا النائمة وشراء الذمم.

وأوضح أن بعد استكمال مخططهم في تأجيل الانتخابات بدأوا في خلط الأوراق سواء بالمطالبة بالانتخابات البرلمانية والتشكيك في منظومة الرقم الوطني والمطالبة بالتحقق من التزوير وغيره، وذلك من أجل الضغط لتحقيق مطالبهم.