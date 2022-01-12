ليبيا – عدّ عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، علي التكبالي، أن عودة الحديث الأممي للتركيز على أي مسار آخر غير المسار السياسي لا يعني سوى إعادة تدوير الأزمة وإبقائها في مربع اللاحلّ.

التكبالي وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية أمس الثلاثاء، قلل من التعويل على وضع خريطة طريق جديدة لتحسين المسارين الأمني والاقتصادي، بما يظن البعض أنه قد يؤدي إلى تحقيق استقرار سياسي يسمح بإجراء الانتخابات، مشيراً إلى أن حكومة «الوحدة الوطنية» جاءت بالأساس كحكومة انتقالية بهدف التمهيد للانتخابات، وتوحيد المؤسسات، وتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.

وتابع التكبالي، موضحًا أنه مع نهاية فترة عمل الحكومة نجد أن الأوضاع المعيشية للمواطنين لم تشهد أي تقدم يذكر، فضلًا عن أنها لن تنجز الانتخابات العامة في الموعد المتفق عليه قبل نهاية عام 2021.

وللخروج من الأزمة، رأى التكبالي أنه يتوجب على البعثة الأممية البدء في المسار الأمني، والعمل على كبح جماح الميليشيات في غرب ليبيا، موضحاً أنه من دون ذلك لن تكون هناك انتخابات، ولن تتشكل سلطة شرعية للبلاد تعمل على رسم خطط تتلاءم مع مصالح الليبيين.