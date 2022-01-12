ليبيا – اجتمع وزير الداخلية بحكومة الوحدة خالد التيجاني أمس الثلاثاء مع رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية محمد الخوجة.

الاجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية مناقشة سير العمل بالجهاز والمشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل ووضع الحلول لتذليل الصعاب أمام المهاجرين غير الشرعيين داخل مراكز الإيواء، وتهيئة الظروف الصحية والمعيشة لهم خاصة من فئة المستضعفين، لحين وضع الترتيبات لترحيلهم إلى بلدانهم طواعيةً.

وطالب الوزير خلال الاجتماع بضرورة متابعة الأوضاع الانسانية والصحية للمهاجرين، خاصةً الفئات المستضعفة منهم من نساء وأطفال.

واستمع التيجاني لشروح وافية من قبل رئيس الجهاز حول ما يقوم به الجهاز في ضبط المهاجرين والتحفظ عليهم، وتقديم المساعدات لهم داخل مراكز الإيواء.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.