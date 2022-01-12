ليبيا – اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة الإثنين بمديري صناديق إعمار بنغازي ودرنة وسرت وجنوب طرابلس، بحضور رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيسه عادل جمعة، والناطق باسم مجلس الوزراء محمد حموده.

الدبيبة أكد بحسب مكتبه الإعلامي خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء على الدور الرئيسي للصناديق للمساهمة في عودة الحياة والسكان إلى هذه المناطق المدمرة جراء الحروب المتعاقبة.

واستعرض بعد ذلك مديرو الصناديق في عرضضوئي خططهم للعام 2022م وفي كلمة لرئيس ديوان المحاسبة أكد على ضرورة المشاركة الفاعلة لمصلحة التخطيط العمراني في مشاريع المخططات.

وفي الختام أكد الدبيبة على ضرورة البدء الفعلي لعمل الصناديق للمساهمة الحلول العاجلة لعدد من الإشكاليات وأن تكون واقعية وقابلة للتنفيذ.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.