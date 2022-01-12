ليبيا – التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة أمس الثلاثاء بديوان مجلس الوزراء مع مراقبي التعليم ببلديات الأبيار وقمينس وسلوق، واستمع خلال لقائه معهم للصعوبات والمشاكل التي تواجههم في سير العمل بالمدارس التابعة لمراقباتهم.

الدبيبة استمع وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحكومة إلى أهم الصعوبات والمشاكل التي تواجههم وهي استكمال المدارس المتوقفة والمنفذة عن طريق ادوات تنفيذ محلية، وكذلك الإفراج عن بعض المرتبات الموقوفة.

وأصدر الدبيبة تعليماته لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بإدراجها في خطة العام 2022م.