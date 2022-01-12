لبنان – استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون، امس وفدا من حركة “فتح” برئاسة أمين اللجنة المركزية للحركة اللواء جبريل الرجوب وبحضور السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور.

وأكد عون خلال اللقاء “وقوف لبنان الدائم الى جانب قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وأبرزها حق العودة لفلسطينيي الشتات، وحقه بقيام دولته المستقلة”، مشيرا إلى أنه “حمل على الدوام القضية الفلسطينية في المواقف التي اتخذها في المحافل الدولية والإقليمية، وهو كان وسيظل مؤمنا بعدالة هذه القضية ووجوب عيش الشعب الفلسطيني بسلام في دولته المستقلة”.

بدوره، أشار الرجوب إلى أنه يحمل “رسالة إلى الرئيس عون والشعب اللبناني، تؤكد أن الوجود الفلسطيني في لبنان كان وسيبقى عنصر استقرار على أرضه، وعلى امتنان الشعب الفلسطيني لحسن الضيافة التي يلقاها في لبنان”، مبينا أنه أطلع عون على تطورات الأوضاع في فلسطين، وسعي القيادة الى تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وتفعيل المقاومة الشعبية السلمية في مختلف أبعادها السياسية والاجتماعية والجغرافية”.

وشدد على أن “القيادة الفلسطينية تعمل على ثلاثة مسارات مختلفة لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني، هي مسار المنظمات الدولية والأمم المتحدة، ومسار تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، ومسار تطوير المقاومة الشعبية”.

المصدر: “الوكالة الوطنية للإعلام”