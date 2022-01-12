السيسي: عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول حق من حقوق الإنسان

السيسي: عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول حق من حقوق الإنسان

مصر – أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن مصر “نجت من الخراب والدمار الذي استهدف المنطقة العربية”، مشيرا إلى أن الدول التي تعرضت للضرر والخراب تم فيها انتهاك حقوق الإنسان.

وفي كلمة ألقاها خلال “منتدى شباب العالم” الذي تنظمه الحكومة المصرية بمدينة شرم الشيخ، حذر السيسي من مخاطر استمرار وجود ملايين الأطفال في مخيمات اللاجئين.

وأضاف متسائلا: “ما هو نتاج استمرارهم في تلك المعسكرات لمدة 10 سنوات؟، فالطفل الذي كان عمره 7 سنوات أصبح 17 سنة، وهم بالملايين وليسوا بالآلاف؟”.

ولفت إلى أن هناك دول فيها حوالي 3 ملايين لاجئ إضافة إلى النازحين المتواجدين في مخيمات في هذه الدول.

وأضاف: “من عمل على هدم هذه الدول لم يلتفت إلى أن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول هو حق من حقوق الإنسان”، مشيرا إلى ما تعانيه الشعوب في كل من ليبيا وسوريا واليمن والصومال والعراق.

وأكد الرئيس السيسي ضرورة أن ينتبه الشباب في أي دولة بالعالم وأن يكون لديهم العقلية النقدية لما يتم طرحه، بحيث يستمعون ويرون ثم يقررون بعقولهم.

وأعرب الرئيس عن خشيته من أن يؤثر التنافس السياسي والمصالح على الإجراءات التي تتم، وفي النهاية تكون ضحيتها دول تضيع شعوبها وتُخرّب ولا يكون لها مستقبل لمدة 50 أو100 سنة قادمة.

المصدر: “المصري اليوم”