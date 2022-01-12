ليبيا – أكد النائب الأول لرئيس الحكومة حسين القطراني على أنه لم يلتقِ رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة حتى الآن، متوقعًا لقاءه قبل عقد اجتماع مجلس الوزراء.

القطراني نوّه في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أن الإشكالية حول الصلاحيات حُلّت، مشيرًا إلى أنه بدأ في ممارسة مهامه بكامل الصلاحيات.

وأشار إلى أنه وجه دعوة لوزير الخارجية التركي لزيارة المنطقة الشرقية خلال لقائه السفير التركي في طرابلس، وكذلك السفير وجه له دعوة لزيارة تركيا، مرجحاً زيارتها نهاية الشهر الجاري.

وكشف أن السفير التركي سيزور بنغازي الأسبوع المقبل لبحث إعادة فتح القنصلية التركية بها.

وفي سياق آخر قال القطراني إنه سيقوم بزيارة روسيا الأسبوع القادم.